На еврейскую семью в Умани напал мужчина, выкрикивающий антисемитские и шовинистические угрозы.

Об этом пишет правозащитный центр ZMINA.

Местный житель затеял драку с еврейскими фундаменталистами, которые также проживают в Умани.

— Между тремя мужчинами возник конфликт, который далее перерос в драку. В результате легкие телесные повреждения получили 31 и 49-летние иностранцы. От оказания медицинской помощи и госпитализации они отказались, — уточнили в полиции.

Позже стали известны детали агрессии: мужчина в начале напал на детей, после чего вмешались взрослые евреи. Все время потасовки нападавший не переставал кричать: «Жаль, что Гитлер не убил вас всех, это не ваше. Это не ваша земля, валите в Израиль».

Полиция открыла уголовное дело по двум статьям (хулиганство и разжигание межнациональной розни).

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине», который Верховная Рада приняла 22 сентября 2021 года.