Президент Владимир Зеленский подписал закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине», который Верховная Рада приняла 22 сентября 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
В частности, он предусматривает создание законодательного механизма для противодействия антисемитизма в Украине и предотвращению его проявлений для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации.
Под прямой запрет попадает сразу ряд вещей:
Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, в Николаеве почтили память жертв Холокоста.
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Президент Владимир Зеленский подписал закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине», который Верховная Рада приняла 22 сентября 2021 года.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
В частности, он предусматривает создание законодательного механизма для противодействия антисемитизма в Украине и предотвращению его проявлений для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации.
Под прямой запрет попадает сразу ряд вещей:
Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, в Николаеве почтили память жертв Холокоста.