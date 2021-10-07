Президент Владимир Зеленский подписал закон «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине», который Верховная Рада приняла 22 сентября 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

В частности, он предусматривает создание законодательного механизма для противодействия антисемитизма в Украине и предотвращению его проявлений для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации.

Под прямой запрет попадает сразу ряд вещей:

подстрекательство, сокрытие или оправдание убийства;

размещение ложной информации, высказываний ненависти в адрес людей еврейского происхождения;

отрицание холокоста;

изготовление и распространение материалов с антисемитскими высказываниями;

повреждение, разрушение или осквернение религиозных зданий, других зданий, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и организациям еврейских общин.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.