За сутки, 14 октября, на Николаевщине выявили 217 новых зараженных коронавирусом.

Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА.

Из них по месту жительства:

Николаев — 48732 (+164);

Первомайск — 3782 (+14);

Южноукраинск — 2245 (+8);

Вознесенск — 1965 (+1);

Очаков — 1403 (+1).

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах за прошедшие сутки зарегистрировано 29 случаев COVID-19.

Заболели еще 14 работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных коронавирусом за сутки — 201, всего — 71892.

Умерло всего от последствий COVID-19 — 2053, за сутки — 14.

Напомним, по состоянию на сегодня, 14 октября, уже 17 областей Украины соответствуют показателям «оранжевой» карантинной зоны, среди них и Николаевская.