За сутки, 14 октября, на Николаевщине выявили 217 новых зараженных коронавирусом.
Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА.
Из них по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах за прошедшие сутки зарегистрировано 29 случаев COVID-19.
Заболели еще 14 работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных коронавирусом за сутки — 201, всего — 71892.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 2053, за сутки — 14.
Напомним, по состоянию на сегодня, 14 октября, уже 17 областей Украины соответствуют показателям «оранжевой» карантинной зоны, среди них и Николаевская.
За сутки, 14 октября, на Николаевщине выявили 217 новых зараженных коронавирусом.
Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА.
Из них по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах за прошедшие сутки зарегистрировано 29 случаев COVID-19.
Заболели еще 14 работников учреждений здравоохранения. Выздоровели больных коронавирусом за сутки — 201, всего — 71892.
Умерло всего от последствий COVID-19 — 2053, за сутки — 14.
Напомним, по состоянию на сегодня, 14 октября, уже 17 областей Украины соответствуют показателям «оранжевой» карантинной зоны, среди них и Николаевская.