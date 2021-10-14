По состоянию на четверг, 14 октября, в Николаевской области от коронавируса вакцинировали 404 842 человек, за сутки — 4464.
Об этом информируют на странице Николаевской облгосадминистрации.
Желающих прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 726:
В пунктах вакцинации — 2165:
Привились в центрах вакцинации — 1573:
Ранее сообщалось, что за сутки, 14 октября, на Николаевщине выявили 217 новых зараженных коронавирусом.
По состоянию на четверг, 14 октября, в Николаевской области от коронавируса вакцинировали 404 842 человек, за сутки — 4464.
Об этом информируют на странице Николаевской облгосадминистрации.
Желающих прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 726:
В пунктах вакцинации — 2165:
Привились в центрах вакцинации — 1573:
Ранее сообщалось, что за сутки, 14 октября, на Николаевщине выявили 217 новых зараженных коронавирусом.