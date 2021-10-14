По состоянию на четверг, 14 октября, в Николаевской области от коронавируса вакцинировали 404 842 человек, за сутки — 4464.

Об этом информируют на странице Николаевской облгосадминистрации.

Желающих прививали препаратами:

CORONAVAC — 932 (1 доза — 466, 2 доза — 466);

COMIRNATY — 2556 (1 доза —1230, 2 доза — 1326);

ASTRAZENECA — 976 (1 доза — 436, 2 доза — 540).

Вакцинировано мобильными бригадами — 726:

CORONAVAC — 133;

COMIRNATY — 502;

ASTRAZENECA — 91.

В пунктах вакцинации — 2165:

CORONAVAC — 736;

COMIRNATY — 782;

ASTRAZENECA — 647.

Привились в центрах вакцинации — 1573:

CORONAVAC — 63;

COMIRNATY — 1272;

ASTRAZENECA — 238.

Ранее сообщалось, что за сутки, 14 октября, на Николаевщине выявили 217 новых зараженных коронавирусом.