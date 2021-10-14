При осмотре скончавшегося нардепа Антона Полякова на его теле обнаружили два катетера с бурым содержим.

Об новом повороте в деле заявили в МВД.

Кроме того, в личных вещах лежала наличность.

— Хочу подчеркнуть, что во время осмотра тела покойного на тот момент народного депутата среди его личных вещей была обнаружена наличность в сумме примерно 10 тысяч гривен и 800 долларов, а также два образца катетеров с веществом бурого цвета, — рассказал замглавы министерства Евгений Енин.

В данный момент эксперты изучают происхождение находки.

Как сообщалось, полиция утверждает, что кровь Полякова содержала наркотик.