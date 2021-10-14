Правоохранители Баштанского района Николаевской области проверили соблюдение карантинных ограничений.

Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Отрабатывая публичные места, полицейские подчеркнули, что в регионе усилились правила карантина, предотвращающие распространение коронавируса.

Отмечается, что за пребывание в общественных зданиях, и общественном транспорте без защитных масок, закрывающих нос и рот согласно части 2 статьи 44-3 КоАП предусмотрен штраф от 170 до 255 гривен.

Напомним, что по состоянию на сегодня, 14 октября, уже 17 областей Украины соответствуют показателям «оранжевой» карантинной зоны, среди них и Николаевская.