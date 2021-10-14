Министерство здравоохранения и Министерство образования могут продлить осенние каникулы в украинских школах до 3-4 недель из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире Украинского радио, пишет «Суспільне».

— Скорее всего, они (каникулы, — прим.) будут немножко продолжены. Но мы не считаем, что они будут достаточно длительными. Обычно они длятся в течение двух недель, мы сейчас дискутируем о сроке 3-4 недели, — отметил он.

По его словам, на стационарном лечении из-за коронавируса находится 607 детей — это 21% от количества коек для больных COVID-19, которые были выделены на педиатрическом направлении.

— Дети более активно вовлекаются в эпидемический процесс, большое количество классов закрывается из-за случая коронавируса у ребенка или учителя. Весь класс считается контактным и он закрывается на «условный» карантин, — отметил санитарный врач.

Напомним, по состоянию на сегодня, 14 октября, уже 17 областей Украины соответствуют показателям «оранжевой» карантинной зоны, среди них и Николаевская.