На Николаевщине жители сел Украинка и Бессарабка Коблевской ОТГ высказались против мобильного отделения «Укрпочты». Люди жалуются, что приходится стоять по 3-4 часа в очереди в любую погоду.

С 1 октября в Коблевской громаде запущен проект по внедрению передвижных почтовых отделений. Однако местные жители сел Украиныка и Бессарабка считают, что такое нововведение принесло множество неудобств. Об этом сообщает «О Коблево»

Вместо стационарного отделения, дважды в неделю должен приезжать служебный автомобиль и привозить пенсионные выплаты, корреспонденцию и газеты. Чтобы оплатить коммунальные услуги и получить пенсионные выплаты, им приходится стоять в очереди по 3-4 часа.

– Передвижное отделение очень плохо работает. Во-первых, они не всегда в назначенные дни приезжают. Во-вторых, пенсионерам приходится стоять в очереди по 3-4 часа. Сейчас еще не сильно холодно, а пойдет дождь, наступят морозы, что тогда нам делать, – рассказала Наталья, жительница Украинки.

Кроме того, местные жители жалуются, что спустя две недели так и не получили корреспонденцию.

– Прошло 2 недели, а газеты нам до сих пор не выписали. Мы вообще не получаем то, что заказываем. Не получили газеты, потому что работники, видимо, не успевают выполнять свою работу, – отметила Валентина, жительница Украинки. –В основном услугами «Укрпошти» пользуются одни пенсионеры. Представьте, отстоять человеку в очереди 3 часа с больными ногами. Это просто издевательство, – говорит Людмила, жительница Украинки.

Проблемы с доставкой газет передвижными отделениями подтверждает специалист Коблевского сельсовета (территории № 3 Украинка и Бессарабка).

­– Мобильная почта в Украинке и Бессарабке начала работать с 1 октября. Они вышли один день на работу, затем член бригады заболел и уже следующего выезда не было, но нас не предупредили. Мы просим, чтобы нам оставили стационарное отделение такое, какое было раньше. Или хотя бы почтальона, который был бы не из мобильной бригады, а наш. Таким образом мы сможем избежать проблем, которые возникают. По регламенту, у них 2 часа на населенный пункт, а и почтальон не успевает за такое время выполнить свою работу. Например, много людей в пожилом возрасте плохо передвигаются, не у всех есть возможность прийти и отстоять очередь, – рассказала Ирина Вишневская.

Стоит отмпетить, что не только жители сел в Коблевской ОТГ жалуются на работу мобильных отделений. Так, в селе Новоингулка Новоодесского района люди выступили против закрытия стационарного отделения «Укрпочты». Они подготовили обращение с подписями на имя руководителя «Укрпочты» Игоря Смелянского и начальника управления инфраструктуры Николаевской ОГА Сергея Сикорского с просьбой пересмотреть решение о закрытии почты.

Также против трансформации почтового отделения и в селе Покровка, которое расположено на Кинбурнском полуострове Очаковской городской территориальной общины Николаевской области. Власть Очакова предлагает передать обеспечение отделение на баланс общины.

В марте этого года стало известно, что «Укрпочта» приобретет 1860 автомобилей Citroёn Berlingo L2 «Worker», чтобы оборудовать 2500 мобильных почтовых отделений в селах по всей Украине.

Сумма сделки составила 1 миллиард 300 миллионов гривен. Купленные машины введут в работу уже к концу 2021 года в рамках проекта «Передвижные отделения». Кредит на инициативу в размере 33 миллионов евро выдал ЕБРР. Договор подписали с компанией VIDI, которая предложила лучшие условия на тендере, машины будут изготовляться на заводах группы Stellantis. ООО «Пежо Ситроен Украина» будет импортировать их в Украину из Италии, первые машины «Укрпочты» поступят до начала осени.