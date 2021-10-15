В Коблевской громаде ощущают острую нехватку медицинских работников. В Коммунальном некоммерческом предприятии «Центр первичной медико-санитарной помощи» (КНП «ЦПМСП») работают только три врача. После увольнения одного из семейных врачей нагрузка на медицинских работников выросла более чем в два раза.

Об этом рассказал главный врач Коблевской «ЦПМСП» Виктор Чернега, сообщает издание «О Коблево».

– Семейный врач из Рыбаковки уволилась, это привело к тому, что все декларации, которые были заключены с Екатериной Григоренко аннулировались. Тем самым, мы потеряли 81 тысячу гривен в месяц. Как нам двигаться дальше, платить зарплаты медработникам — не знаю. Найти семейного врача просто невозможно, потому что на такую зарплату, которую получают медработники никто идти не хочет, да и некому работать, – жалуется Виктор Чернега.

Он рассказывает, что в Коблевской ОТГ осталось три врача, а с 1-го января еще один врач планирует уволиться. Кроме того, постоянно «виснет» программа по выписке электронных направлений

– С новой медицинской реформой, работа должна была упроститься, но пока что все происходит наоборот. Программа постоянно виснет, электронные направления выписать не можем. Чтобы заполнить декларацию, нужно потратить на одного человека минимум минут 20, – говорит Виктор Чернега.

Напомним, что в Николаевской области наблюдается острая нехватка медицинского персонала, задействованного в борьбе с коронавирусом. В Николаевской ОГА планируют привлекать врачей из других городов и даже стран, обеспечив их здесь временным жильем.

Ранее сообщалось, что морской курорт Коблево в Николаевской области — третий среди других мест летнего отдыха в Украине по количеству запросов в поисковой системе Google.