14 октября, в День защитников и защитниц Украины, на острове Хортица президент Владимир Зеленский вручил боевое знамя и присвоил почетное наименование 19-му полку охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины — «Николаевский».

Об этом сообщает пресс-офицер воинской части 3039 Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в Николаеве.

— В течение многих веков истории Хортица была своеобразным форпостом в борьбе против различных врагов. Именно здесь зародился и ковался непобедимый дух казачества, который и в наше время помогает нам бороться с врагом. На традициях и ценностях украинского казачества сегодня воспитывается элита национального украинского войска, — отметил президент.

Напомним, в четверг, 14 октября, в Николаеве отметили торжественным маршем возвращение из зоны ООС 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Алексея Алмазова в рамках празднования Дня защитников и защитниц Украины.