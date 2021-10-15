По состоянию на 15 октября в Николаевской области всего вакцинировано 405 813 человек, за минувшие сутки — 971.

Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Желающих прививали вакцинами:

CORONAVAC — 147 (1 доза — 99, 2 доза — 48);

COMIRNATY — 610 (1 доза — 294, 2 доза — 316);

ASTRAZENECA — 214 (1 доза — 83, 2 доза — 131).

Привито мобильными бригадами — 5:

CORONAVAC — 0;

COMIRNATY — 0;

ASTRAZENECA — 5.

Вакцинировано в пунктах вакцинации — 245:

CORONAVAC — 69;

COMIRNATY — 62;

ASTRAZENECA — 114;

В центрах вакцинации — 721:

CORONAVAC — 78;

COMIRNATY — 548;

ASTRAZENECA — 95.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 15 октября в Николаевской области выявлено 237 новых подтвержденных случаев COVID-19.