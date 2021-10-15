По состоянию на 15 октября в Николаевской области всего вакцинировано 405 813 человек, за минувшие сутки — 971.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Желающих прививали вакцинами:
Привито мобильными бригадами — 5:
Вакцинировано в пунктах вакцинации — 245:
В центрах вакцинации — 721:
Ранее сообщалось, что по состоянию на 15 октября в Николаевской области выявлено 237 новых подтвержденных случаев COVID-19.
По состоянию на 15 октября в Николаевской области всего вакцинировано 405 813 человек, за минувшие сутки — 971.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Желающих прививали вакцинами:
Привито мобильными бригадами — 5:
Вакцинировано в пунктах вакцинации — 245:
В центрах вакцинации — 721:
Ранее сообщалось, что по состоянию на 15 октября в Николаевской области выявлено 237 новых подтвержденных случаев COVID-19.