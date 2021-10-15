По состоянию на 15 октября в Николаевской области выявлено 237 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 77 тысяч 964 (+237) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 40 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2550 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 35 человек.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 124, всего — 72016. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2063, за сутки — 10.
По состоянию на утро 15 октября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 1098 человек.
Напомним, за минувшие сутки, 14 октября, в Украине зафиксировали 13 624 случаев коронавируса.
По состоянию на 15 октября в Николаевской области выявлено 237 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 77 тысяч 964 (+237) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 40 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2550 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 35 человек.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 124, всего — 72016. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2063, за сутки — 10.
По состоянию на утро 15 октября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 1098 человек.
Напомним, за минувшие сутки, 14 октября, в Украине зафиксировали 13 624 случаев коронавируса.