По состоянию на 15 октября в Николаевской области выявлено 237 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 77 тысяч 964 (+237) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 48898 (+166);

Первомайск — 3804 (+22);

Южноукраинск — 2250 (+5);

Вознесенск — 1969 (+4);

Очаков — 1403.

На других территориях за прошедшие сутки зарегистрировано 40 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2550 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 35 человек.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки — 124, всего — 72016. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2063, за сутки — 10.

По состоянию на утро 15 октября на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находится 1098 человек.

Напомним, за минувшие сутки, 14 октября, в Украине зафиксировали 13 624 случаев коронавируса.