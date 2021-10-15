За минувшие сутки, 14 октября, в Украине зафиксировали 13 624 случаев коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Кроме того, за минувшие сутки госпитализировали 4 947 человек, летальных случаев — 202, выздоровели — 4 591.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1665), Днепропетровской (1232), Одесской (1191), Львовской (1132) и Житомирской (1107) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 610 899 человек, выздоровели — 2 316 582, летальных случаев — 60 137.