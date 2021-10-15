Генеральные планы сел Васильевка, Покровка, Покровское, разработанные на основании решения Очаковского городского совета, абсолютно не соответствуют требованиям законодательства Украины.

Об этом заявляют эксперты правозащитной организации «Екологiя. Право. Людина»

Напомним, что речи идет о новых генпланых сел Кинбурнского полуострова. По ним, село Покровка увеличено в 3,3 раза, до 1930 гектаров, а село Васильевка — в 7,3 раза, с 141,3 гектаров до 1033. В новые границы сел вошла прибрежная защитная полоса Черного моря и Днепро-Бугского лимана. Территории, за счет которых увеличиваются села, имеют статус объектов природно-заповедного фонда Украины — РЛП «Кинбурнская коса» и часть НПП «Белобережье Святослава», они внесены в Изумрудную сеть Европы, а часть их является водно-болотными угодьями международного значения «Ягорлыцкий залив».

В генпланах сделали акцент на увеличении усадебной застройки (более 100 новых усадеб в Васильевке и 652 в Покровке) и расширении рекреационного потенциала. Так, упоминалось о строительстве бальнеолечебницы (учреждения, предназначенного для проведения лечебных процедур с применением минеральных вод - прим.) на 2 тысячи 693 места в селе Васильевка. При этом, по словам жителей села Покровка, за период с 1991 года уже было выделено более 1000 участков под личное жилищное строительство.

По мнению экспертов правозащитной организации, генеральные планы, вынесенные на общественное обсуждение, абсолютно не соответствуют требованиям Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», приказу Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины «Об утверждении ГСН Б.1.1-15 2012» «Состав и содержание генерального плана населенного пункта»» № 358 от 13.07.2012.

Они отмечают, что представленные на общественное обсуждение документы наполнены «общими фразами» и не содержат никакой конкретики. Среди прочего, в документах отсутствовали данные о демографическом развитии территории, исследования прогнозов увеличения населения и обоснование потребности в таких больших объемах жилой застройки. Также не указаны территории зеленых насаждений, транспортная инфраструктура, инженерная инфраструктура, предложения по охране окружающей природной среды и так далее.

– Исполнителем проекту указано ООО «Николаевский областной инжиниринговый центр», впрочем, документы не были заверены подписями специалистов и не содержали даты заключения контракта на разработку. При этом качество опубликованных материалов было чрезвычайно низким. Они пестрели пропусками, заимствованиями из предыдущих работ исполнителя, ссылками на объекты, находящиеся вообще в других районах, – говорится в статье.

Также эксперты считают, что в проведении общественных слушаниях было много нарушений, а на обсуждение были представлены неполные документы с большим количеством грубых ошибок. И только 15 сентября на сайте Очаковского городского совета была опубликована дополненная версия документации по генплану.

– Следует отметить, что на сайте Очаковского городского совета размещены только ссылки на решение Очаковского городского совета от 09.04.2021 10-й очередной сессии VIII созыва и протокол общественных слушаний №7 от 30.08.2021 года, сами же документы находятся на гугл-дисках. Кроме того, значительное количество градостроительной документации содержится по ссылке, называется «Пояснювальна записка», что вызывает сомнения в добросовестности обнародованных сведений. Также в сообщениях, размещенных на сайте Очаковского городского совета, не содержится информация о составе и содержании градостроительной документации, – заявляют в организации.

В статье говорится и об отсутствии важных аспектов экологической оценки. Мы ранее сообщали, что в Национальном природном парка «Белобережье Святослава» считают неправильной инициативу Очаковского горсовета расширить территории трех сел на Кинбурнском полуострове, «прихватив» часть заповедных земель, в том числе и относящихся к НПП.

Руководитель Регионального ландшафтного парка «Тилигульский», замглавы Национального экологического центра Олег Деркач предостерегает от включения в границы сел на Кинбурне природоохранных земель.

В Николаевской облгосадминистрации, в свою очередь, заявили, что не могут вмешиваться в планы Очаковского горсовета расширить территорию трех сел на Кинбурнском полуострове, в том числе и за счет заповедных земель, пока процедура проходит в правовом поле.