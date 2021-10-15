Южная Корея обратилась в Интерпол с просьбой разыскать и задержать двух иностранцев, причастных к кибератаке, один из них гражданин Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

Сеул просит Интерпол найти и экстрадировать найти двух людей, которые совершали масштабные кибератаки на крупные компании Южной Кореи с требованием откупа.

Украинского участника схемы задержала киевская полиция еще в июне этого года в рамках совместной операции с США и Южной Кореей по задержанию участников группы шантажистов «Clop».

Южнокорейские правоохранители утверждают, что участники схемы отмывали криптовалюту, добытую благодаря программе шантажа, после чего выводили ее в физичекие деньги.

В заявлении корейские полицейские жалуются, что украинский закон защищает своих граждан от экстрадиции.

В общей сложности от действий вымогателей пострадали три компании и университет, которые заплатили около 3,8 миллиона долларов в биткоинах по тогдашнему курсу.

Напомним, на территории Украины действовала группировка хакеров, которая совершала преступления по всему земному шару. Своей деятельностью они принесли иностранным компаниям убытков на 500 миллионов гривен.