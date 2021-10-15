Южная Корея обратилась в Интерпол с просьбой разыскать и задержать двух иностранцев, причастных к кибератаке, один из них гражданин Украины.
Об этом пишет Bloomberg.
Сеул просит Интерпол найти и экстрадировать найти двух людей, которые совершали масштабные кибератаки на крупные компании Южной Кореи с требованием откупа.
Украинского участника схемы задержала киевская полиция еще в июне этого года в рамках совместной операции с США и Южной Кореей по задержанию участников группы шантажистов «Clop».
Южнокорейские правоохранители утверждают, что участники схемы отмывали криптовалюту, добытую благодаря программе шантажа, после чего выводили ее в физичекие деньги.
В заявлении корейские полицейские жалуются, что украинский закон защищает своих граждан от экстрадиции.
В общей сложности от действий вымогателей пострадали три компании и университет, которые заплатили около 3,8 миллиона долларов в биткоинах по тогдашнему курсу.
Напомним, на территории Украины действовала группировка хакеров, которая совершала преступления по всему земному шару. Своей деятельностью они принесли иностранным компаниям убытков на 500 миллионов гривен.
Южная Корея обратилась в Интерпол с просьбой разыскать и задержать двух иностранцев, причастных к кибератаке, один из них гражданин Украины.
Об этом пишет Bloomberg.
Сеул просит Интерпол найти и экстрадировать найти двух людей, которые совершали масштабные кибератаки на крупные компании Южной Кореи с требованием откупа.
Украинского участника схемы задержала киевская полиция еще в июне этого года в рамках совместной операции с США и Южной Кореей по задержанию участников группы шантажистов «Clop».
Южнокорейские правоохранители утверждают, что участники схемы отмывали криптовалюту, добытую благодаря программе шантажа, после чего выводили ее в физичекие деньги.
В заявлении корейские полицейские жалуются, что украинский закон защищает своих граждан от экстрадиции.
В общей сложности от действий вымогателей пострадали три компании и университет, которые заплатили около 3,8 миллиона долларов в биткоинах по тогдашнему курсу.
Напомним, на территории Украины действовала группировка хакеров, которая совершала преступления по всему земному шару. Своей деятельностью они принесли иностранным компаниям убытков на 500 миллионов гривен.