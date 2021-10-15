Глава МОЗ заявил, что в ведомстве думают на сроками введения дополнительного третьего компонента вакцины.

Об этом передает «Радио Свобода».

Министр здравоохранения заявил, что не исключает варианта с двойной вакцинацией повторно.

— Но неизвестно, бустерные, или повторно двойное вакцинации, — уточнил министр.

После чего добавил, что об в целом говорить рано, так как темпы вакцинации в нашей стране неутешительные.

— Когда мы говорим вакцинироваться, то вакцинуемося, чтобы спасти свое собственное здоровье. И не нужно сейчас играть в лотерею, достаточно ли у меня будет там антител после перенесенной болезни, не достаточно, или заболею, или нет. Просто сделайте прививки и будьте спокойны, — посоветовал Виктор Ляшко.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал богатые страны приостановить бустерную COVID-вакцинацию.