В Украине еще дважды планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации от COVID. В ближайшее время в него могут попасть социальные работники и почтальоны.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал «Радио Свобода».

По его словам, Минздрав будет расширять этот перечень.

— И уже сейчас запустили изменения, которые говорят о том, что в перечень обязательных внесутся профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны, — отметил Виктор Ляшко.

Он добавил, что при втором пересмотре в перечень внесут сотрудников местного самоуправления, коммунальные предприятий и учреждений. Министр также подчеркнул, что максимум через 10 дней появится обновленный список.

Напомним, по состоянию на 15 октября в Николаевской области превышают норму два «ковидных» эпидпоказателя — уровень заболеваемости и количество госпитализаций за последнюю неделю.