Около Нефтебазы в Ингульском районе Николаева появилась табличка с призывом не загрязнять местный пляж.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Объект появился на территории песчаного пляжа, который находится по улице Железнодорожной, неподалеку от Николаевского порта. Пока неизвестно, кто его разместил.

Напомним, в апреле николаевские активисты обрисовали краской ямы на дорогах, чтобы водители смогли заранее их объехать.