В Херсоне, который с сегодняшнего дня помещен в «красную» зону, полиция отрядила несколько десятков сотрудников наблюдать за соблюдением ограничительных мер.

Об этом заявили в городской мэрии.

Замглавы мэра Роман Головко отметил, что противоковидные патрули вышли на маршрут с утра 15 октября.

— С самого утра мы мониторим вопросы соблюдения карантинных требований — в Херсоне сейчас работает 12 протиковидних патрулей. В этом направлении усиленно работают также правоохранительные органы, — произнес помощник мэра.

По его словам, ковидные госпитали в городе забиты на 95%, часть пациентов вынуждены вывозить в районные больницы, где остаются свободные койко-места.

Напомним, в Херсонской области с 15 октября установили красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.