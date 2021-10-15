В Румынии для помощи в борьбе с коронавирусом в стране активировали Механизм гражданской защиты Европейского Союза, который предоставляет странам-членам блока помощь в чрезвычайных ситуациях.

Об этом сообщает Politico.

Министерство здравоохранения также попросило передать достаточное количество доз препаратов с моноклональными антителами для лечения 40 тысяч пациентов с коронавирусом (COVID-19).

Отмечается, что моноклональные антитела имитируют естественную защиту организма. Они уже показали на практике, что при своевременном введении пациентам снижают смертность от коронавируса.

Сейчас Румыния занимает предпоследнюю строчку в ЕС по уровню вакцинации. Только 33% ее граждан получили по меньшей мере одну дозу. Также страна столкнулась с сильнейшей волной коронавируса с начала пандемии — более 700 новых суточных случаев на 1 миллион человек.

Ранее в ВОЗ заявили, что количество еженедельно регистрируемых смертей от COVID-19 продолжает снижаться и сейчас находится на самом низком уровне почти за год.