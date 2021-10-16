Китай утром в субботу, 16 октября, запустил ракету с тремя астронавтами, которые должны осуществить самую длинную космическую миссию в истории страны.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

Космический корабль «Шэньчжоу-13» вывела в космос ракета Long March 2F, стартовавшая из Центра запуска спутников Цзюцюань в пустыне Гоби.

Через шесть с половиной часов после старта корабль должен состыковаться с новой китайской орбитальной станцией «Тяньгун» («Небесный дворец»). Астронавты будут находиться на ней в течение 183 дней, и это будет самая длительная космическая миссия Китая.

В состав экипажа входят Чжай Чжиган, Ван Япин и Йе Гуанфу, которые будут тестировать работу станции, осуществляя выходы в открытый космос.

Предыдущая пилотируемая миссия КНР с тремя астронавтами была завершена в сентябре, она длилась три месяца.

Как отмечается, до конца следующего года запланированы еще шесть запусков — двух пилотируемых и двух грузовых миссий, а также двух лабораторных модулей.