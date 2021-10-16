Секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине может наблюдаться с конца октября до 5 ноября.

Об этом он заявил на брифинге 15 октября по итогам заседания СНБО, сообщает корреспондент Укринформа.

— Мы прогнозируем, что пик пандемии придется на конец этого месяца. Это будет период где-то с 20-го, 25-го, 30-го числа до 4-5-го следующего месяца, — сказал Алексей Данилов.

По его словам, в пиковые периоды в больницах могут находиться 50-52 тысяч человек. Секретарь СНБО заверил, что у власти есть четкое понимание этого вопроса.

Вместе с тем Алексей Данилов подчеркнул важность вакцинации и призвал украинцев делать прививки.

При этом он добавил, что сейчас в Украине «развернута очень большая антикампания относительно вакцинации».