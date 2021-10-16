Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 тысяч 208 случаев, это новый рекорд за пандемию, умерли за сутки 1002 пациента, что является максимальным значением за весь период.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, передает «Интерфакс-Украина».

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 33 208 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 979 (9,0%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Согласно данным оперштаба, рост заболеваемости идет практически во всех российских регионах.

За минувшие сутки в РФ зафиксировано 1002 летальных исхода от коронавируса, это максимальное значение за пандемию.