В настоящее время в Италии уже 5,6 миллиона человек живут в нищете: пандемия коронавируса резко ухудшила положение итальянцев, которые и так едва сводили концы с концами.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

В отчете уманитарной организации Caritas Italia констатируется наличие кризиса «невиданного масштаба» — в двух миллионах бедных семей проживают более 1,3 миллиона несовершеннолетних, не имеющих средств для достойной жизни. Многие итальянцы, находившиеся на грани бедности, на фоне пандемии оказались в полной нищете, а те, кто и так уже был беден, едва ли самостоятельно поправят свои дела, отмечает Caritas Italia. Наиболее сильно от бедности страдают Валле-д’Аоста, Кампания, Лацио, Сардиния и Южный Тироль.

Caritas Italiana призвала правительство премьер-министра Италии Марио Драги пересмотреть государственные программы помощи, поскольку более чем половина нуждающихся итальянцев не получают пособий, многие также страдают от непомерной задолженности и ростовщиков. В докладе указывается, что еще до пандемии миллионы итальянских семей имели настолько высокие долги, что они не могут быть выплачены при нормальных условиях.

Ранее в Институте демографии заявили, что более половины украинцев находится за чертой бедности.