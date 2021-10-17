Главный санитарный врач Украины и замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявил о высоком уровне вакцинации от коронавируса COVID-19 среди учителей и врачей.

Об этом сообщает Радио Свобода.

— Одной дозой вакцинировались уже около 90% всех медицинских работников. Педагогов уже более 85% вакцинированы, — заявил Виктор Ляшко.

Он отметил, что среди врачей есть единичные случаи мошенничества во время подделки сертификатов о вакцинации. Виктор Ляшко рассказал, что СБУ и МВД помогли в том, чтобы обнаружить такие случаи.

Виктор Ляшко призвал делать прививки, подчеркнув, что вакцина «эффективная, безопасная и защищает от средней тяжести и тяжелого течения болезни».

Ранее министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что в Николаевской области наблюдается самый высокий процент вакцинированных сотрудников школ и детских садов.