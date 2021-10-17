Подрядчик завершил ремонт дорожного покрытия участка дороги Р-75 в районе села Конецполь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Максим Дырдин.

— Ремонт дороги в Конецполе подошёл к своему логическому завершению. Все об этом долго говорили, а мы сделали при активной поддержке Министерства инфраструктуры Украины, Укравтодра, Службы автомобильных дорог в Николаевской области, — написал Максим Дырдин.

Напомним, работы на этом участке дороги стартовали в сентябре.