Состояние участка дороги Р-75 в районе села Конецполь

Народный депутат Украины Максим Дырдин анонсировал на ближайшее время ремонт участка дороги Р-75 в районе села Конецполь.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

— Состояние дорожного покрытия – больная тема для общин района и село Конецполь Первомайского территориальной общины не исключение. Одной из дорог, которая поражена выбоинами и требует безотлагательного ремонта, является отрезок автодороги Р-75 в пределах села, – сообщил Максим Дырдин.

Нардеп также рассказал, что провёл встречу с руководителем Службы автомобильных дорог в Николаевской области Александром Антощуком и договорился о ремонте данного участка дороги в рамках эксплуатационного содержания.

— Учитывая чрезвычайную остроту «автодорожной» проблемы в селе Конецполь, была проведена встреча с руководством Службы автомобильных дорог в Николаевской области Александром Антощуком, по итогам которой достигнуты договоренности и взаимопонимание. Уже в ближайшее время начнется ремонт дороги в рамках эксплуатационного содержания. Дорога в пределах любого населённого пункта – это его транспортная артерия, которая требует поддержания транспортно-эксплуатационных качеств. Уверенные шаги в повышении уровня комфорта и безопасности на дорогах Первомайского района мы уже сделали и останавливаться на достигнутом не будем!, – сообщил Максим Дырдин.

Напомним, нардеп от партии «Слуга народа» Максим Дырдин считает, что руководству Николаевщины следует посещать не только районные центры области, но и села.