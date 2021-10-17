В Грузии началась пятая волна коронавируса.

Об этом сказал руководитель Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе.

сообщает Грузия онлайн.

— Количество заболевших серьезно увеличилось и это начало т.н. пятой волны. К сожалению, эта волна начинается с довольно высокой отметки, и поэтому необходимо, чтобы все учли рекомендации — носить маски, соблюдать дистанцию, избегать многолюдных мест и привиться, — сказал Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, за последнюю неделю ситуация ухудшилась в трех регионах: Кахети, Имерети и Самегрело-Земо Сванети, где уровень вакцинации относительно низкий. Сравнительно лучше ситуация в Аджарии и Тбилиси, где уровень вакцинации выше по сравнению с другими регионами.

— Привит миллион человек, но как минимум нужно вакцинировать еще миллион, чтобы страна спокойно встретила Новый год, — добавил Амиран Гамкрелидзе.

По словам руководителя Наццентра контроля заболеваний, пятая волна будет тяжелой, поэтому обязательно нужно вакцинироваться.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов прогнозирует, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине может наблюдаться с конца октября до 5 ноября.