Во время гала-концерта «Climate Live», который прошел 16 октября вечером в Стокгольме на сцену неожиданно вышла 19-летняя Грета Тунберг и запела хит 80-х «Never going to give you». Песню она исполнила вместе с другим активистом Андреасом Магнуссоном.

Об этом сообщило издание Аftonbladet.

Грета Тунберг заявила, что этой песней она хотела напомнить, что экоактивисты - обычные подростки, которые умеют петь и шутить друг с другом.

— Это миф, что юные экоактивисты — злые дети, какими их часто изображают в медиа, — сказала Грета Тунберг.

Отметим, она выросла в творческой семье — ее мать оперная певица Эрнман, а сестра Беата тоже увлечена музыкой.

Напомним, ранее немецкий журнал Focus написал, что эко-активистка Грета Тунберг использует свою знаменитость, чтобы сеять ненависть к Израилю и скрытно поддержать палестинские террористические организации по типу ХАМАС.