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Во время гала-концерта «Climate Live», который прошел 16 октября вечером в Стокгольме на сцену неожиданно вышла 19-летняя Грета Тунберг и запела хит 80-х «Never going to give you». Песню она исполнила вместе с другим активистом Андреасом Магнуссоном.
Об этом сообщило издание Аftonbladet.
Грета Тунберг заявила, что этой песней она хотела напомнить, что экоактивисты - обычные подростки, которые умеют петь и шутить друг с другом.
— Это миф, что юные экоактивисты — злые дети, какими их часто изображают в медиа, — сказала Грета Тунберг.
Отметим, она выросла в творческой семье — ее мать оперная певица Эрнман, а сестра Беата тоже увлечена музыкой.
Напомним, ранее немецкий журнал Focus написал, что эко-активистка Грета Тунберг использует свою знаменитость, чтобы сеять ненависть к Израилю и скрытно поддержать палестинские террористические организации по типу ХАМАС.
Во время гала-концерта «Climate Live», который прошел 16 октября вечером в Стокгольме на сцену неожиданно вышла 19-летняя Грета Тунберг и запела хит 80-х «Never going to give you». Песню она исполнила вместе с другим активистом Андреасом Магнуссоном.
Об этом сообщило издание Аftonbladet.
Грета Тунберг заявила, что этой песней она хотела напомнить, что экоактивисты - обычные подростки, которые умеют петь и шутить друг с другом.
— Это миф, что юные экоактивисты — злые дети, какими их часто изображают в медиа, — сказала Грета Тунберг.
Отметим, она выросла в творческой семье — ее мать оперная певица Эрнман, а сестра Беата тоже увлечена музыкой.
Напомним, ранее немецкий журнал Focus написал, что эко-активистка Грета Тунберг использует свою знаменитость, чтобы сеять ненависть к Израилю и скрытно поддержать палестинские террористические организации по типу ХАМАС.