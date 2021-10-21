С 27 по 29 октября в Николаеве будет проводиться проверка работоспособности электросирен.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Николаевцев просят с понимаением отнестись к временным неудобствам и сохранять спокойствие.

Напомним, 12 октября в здании Николаевского городского совета нашли подозрительный рюкзак. Это оказалось учениями Службы безопасности.