С 27 по 29 октября в Николаеве будет проводиться проверка работоспособности электросирен.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Николаевцев просят с понимаением отнестись к временным неудобствам и сохранять спокойствие.
Напомним, 12 октября в здании Николаевского городского совета нашли подозрительный рюкзак. Это оказалось учениями Службы безопасности.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
С 27 по 29 октября в Николаеве будет проводиться проверка работоспособности электросирен.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Николаевцев просят с понимаением отнестись к временным неудобствам и сохранять спокойствие.
Напомним, 12 октября в здании Николаевского городского совета нашли подозрительный рюкзак. Это оказалось учениями Службы безопасности.