Польша в ближайшие недели готовится прививать всех взрослых бустерной дозой вакцины от коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Европейская правда.

— Мы провели очередную встречу с экспертами Медицинского совета. Я поблагодарил своих советников за их рекомендации по расширению группы, охваченной бустерными прививками. Вместе с главой Минздрава Адамом Недзельским мы решили, что прививки могут начаться в течение нескольких недель., — заявил Матеуш Моравецкий.

По его словам, дополнительные дозы вакцины смогут получить все люди старше 18 лет, у которых от последней дозы прошло не менее 6 месяцев.

— Прививка — это самое эффективное оружие в борьбе с тяжелым течением болезни и смертью. Поэтому правительство готовит процесс, который позволит прививки третьей дозой всех совершеннолетних лиц в Польше, — заявили в правительстве.

В четверг министерство здравоохранения Польши сообщило о почти 5600 новых случаев коронавируса.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила, что в европейском регионе израсходован один миллиард вакцин против COVID-19.