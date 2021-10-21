В «Укрзалізниці» заявили, что с момента вступления в силу новых правил перевозок с обязательным ковид-сертификатом или ПЦР-тестов не пустили в вагон 18 пассажиров.

Об этом передает пресс-службе перевозчика.

В частности, в поезду № 18 «Ужгород — Харьков» из-за отсутствия необходимых документов не допущено пять пассажиров, в № 81 «Ужгород — Харьков» не пустили одного пассажира, на № 252 «Николаев — Харьков» — трех, № 150 «Ворохта — Полтава» — двух; № 45 «Лисичанск — Ужгород» — одного; а в № 724 «Киев — Харьков» — шесть пассажиров.

Проводники несколько раз были вынуждены прибегнуть к услугам сотрудников полиции, чтобы успокоить возмущенных клиентов.

— «Укрзалізниця» призывает пассажиров соблюдать новые правила проезда транспортом, которые утвердил Кабинет Министров Украины и не создавать неудобств себе и проводникам, — сказано в уведомлении.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня, 21 октября, в Украине начнут действовать новые карантинные ограничения в сфере пассажирских перевозок межобластного сообщения.