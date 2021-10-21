С сегодняшнего дня, 21 октября, в Украине начнут действовать новые карантинные ограничения в сфере пассажирских перевозок межобластного сообщения.
Об этом пишут НикВести.
Как сообщалось, на заседании Кабинета Министров Украины 11 октября внесли изменения в постановление № 1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидопасности.
Межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из этих документов:
Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационноо и железнодорожного транспорта межобластного сообщения.
Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.
Напомним, что на территории Николаевской области и Николаева также будет осуществляться контроль соблюдения новых правил перевозок. За их нарушение гражданам грозит административная ответственность в виде штрафов.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
С сегодняшнего дня, 21 октября, в Украине начнут действовать новые карантинные ограничения в сфере пассажирских перевозок межобластного сообщения.
Об этом пишут НикВести.
Как сообщалось, на заседании Кабинета Министров Украины 11 октября внесли изменения в постановление № 1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидопасности.
Межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из этих документов:
Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационноо и железнодорожного транспорта межобластного сообщения.
Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.
Напомним, что на территории Николаевской области и Николаева также будет осуществляться контроль соблюдения новых правил перевозок. За их нарушение гражданам грозит административная ответственность в виде штрафов.