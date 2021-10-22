В Украине регистрация на пробное внешнее независимое оценивание будет проходить с 5 по 22 января 2022 года. Зарегистрироваться можно будет сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Пробное ВНО по украинскому языку, украинскому языку и литературе состоится 19 марта, по истории Украины, по математике, математике (задания уровня стандарта), по биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) — 26 марта.

В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может составить тест из одного учебного предмета.

Результаты пробного ВНО-2022 будут опубликованы на специальном информационном сервисе: 25 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе, а 1 апреля — по другим учебным предметам.

Стоимость тестирования будет определена региональными центрами оценивания качества образования до 20 декабря 2021 года.

Напомним, Николаев оказался на последнем месте среди областных центров Украины по результатам внешнего независимого оценивания 2021 года.