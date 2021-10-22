Профессора Имперского колледжа Лондона Джозеф Тобиас и Роберт Уильямс смогли зафиксировать в Гане полосатого филина, которого в дикой природе там последний раз видели в 1870-х годах. Это один из наименее изученных видов сов.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на Имперский колледж Лондона.

16 октября 2021 года Тобиас и Уильямс, находясь в Гане в экспедиции, отправились в лес Атева и случайно разбудили филина. «Он был таким большим, что мы его сначала перепутали с орлом», — вспоминает Тобиас. Птица задержалась на 10-15 секунд, тогда ее и успели заснять.

Полосатый филин считается одной из крупнейших в мире сов. Он около 60 сантиметров высотой и весит больше килограмма. В дождевых лесах Западной Африки этот филин — не самая хищная птица, поэтому неудивительно, что его долго не могли заметить.

Птицу описали впервые в 1872 году в Гане, когда местный охотник поймал филина и передал куратору орнитологической коллекции Музея естествознания Великобритании Ричарду Шарпу. После этого подтвержденных случаев встречи птицы в дикой природе в Гане не было.

Вообще же полосатого филина в дикой природе, вероятно, видели лишь дважды: в Антверпене в 1975 году и в Конго в 2005 году. Но обе фотографии настолько плохого качества, что с уверенностью установить вид птицы невозможно.

По оценкам Международного союза охраны природы, в мире осталось от 1 500 до 7 000 полосатых филинов. Но ученые нашли и зафиксировали лишь около двух десятков этих птиц, и это вызвало опасения по поводу того, что вид был близок к вымиранию.

Теперь ученые Имперского колледжа Лондона надеются, что их открытие поможет в сохранении полосатых филинов и их природной среды обитания — дождевых лесов Ганы.

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