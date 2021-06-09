У ушастых сов, проживающих на территории внутреннего двора музея «Старофлотские казармы» в Николаеве, появились на свет совята.

Об этом сообщают на странице музея в Facebook.

Пополнение заметил и запечатлел музейный реставратор и фотограф Владимир Гаврилов.

— Теперь мы знаем, что в нашем дворе живет не пара, а совиная семья — мама, папа и трое совят, — поделилось руководство музея.

Напомним, необычных животных в центре Николаева заметили в апреле этого года. Тогда Владимир Гаврилов рассказал, что ушастые совы — давние гости музея, но прилетели они сюда снова после длительного перерыва.