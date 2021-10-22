С улицы в городе Конельяно на севере Италии убрали автомобиль, который полвека назад там бросили.

об этом пишет «Вокруг света. Украина».

За десятилетия брошенная Lancia Fulvia стала символом города Конельяно. Автомобиль в 1974 году оставили на улице супруги Анджело Фреголент и Бертилла Модоло. Lancia Fulvia наполовину оказалась на тротуаре. Формально правил это не нарушало, но движению пешеходов мешало.

Теперь уже 94-летний Фреголент за все 47 лет ни разу не садился за руль своего авто. Со временем оно стало украшением Конельяно. Глава области Венеция, где расположен город, Лука Дзайя вспоминал: когда в детстве подрабатывал разносчиком газет, то оставлял в выхлопной трубе газеты, которые не смог раздать.

Правда, не все относились к затее Фреголента и Модоло доброжелательно: пенсионер получил письмо с угрозами, хотя потом его авторов нашла полиция. Но Lancia Fulvia все же решили эвакуировать с согласия владельцев, чтобы не создавать помех движению пешеходов.

20 октября автомобиль забрал эвакуатор. Сначала он примет участие в выставке транспортных средств в Падуе, после чего его отремонтируют и передадут местной винодельческой школе «Черлетти». Там Lancia Fulvia будет стоять в саду.

— Лучше и быть не могло. А все начинается в день, когда Бертилла празднует именины, и от этого мы еще больше рады, — сказал Анджело Фреолент.

Напомним, в США установили самую большую бронзовую скульптуру гориллы в мире.