Активисты «Белорусского дома» просят дать возможность всем белорусам легально находиться на территории Украины до 180 дней.

Об этом представители общественной организации говорили на встрече в Офисе президента, сообщает пресс-служба органа.

Представители белорусской общественности обратились к властям Украины с просьбой продлить на год действие постановления Кабинета Министров, согласно которому белорусам позволено легально находиться в Украине до 180 суток.

Встречу с активистами, а также с представителями диаспоры и добровольцами-иностранцами, которые участвовали в войне на востоке Украины провела уполномоченный Президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая.

Как сообщили в ОП, стороны договорились в дальнейшем налаживать системное сотрудничество, также принято решение о поддержке волонтеров-иностранцев, помогавших украинским военным.

Ранее сообщалось, что тысячи людей протестовали в Польше против высылки мигрантов обратно в Беларусь.