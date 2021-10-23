В Украине уже получили прививку около 30% взрослого населения. Первую дозу получили восемь миллионов украинцев, а семь миллионов — вакцинированы двумя дозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

По его словам, за время эпидемии в Украину поставили 25 млн доз вакцины, еще как минимум 16 млн будет привезено.

— Если мы будем считать от количества взрослого населения - это уже больше, чем 15%. Если мы считаем количество, находящееся на территории нашей страны, то мы достигаем и 30%. Нам надо 70% как минимум, — сказал Виктор Ляшко.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине необходимо вакцинировать от коронавируса до 350-400 тысяч человек ежесуточно.