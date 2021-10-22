Украина входит в пик пандемии коронавируса из-за чего число жертв может превысить показатель в 1 тысячу человек в сутки.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу, 22 октября, пишет Корреспондент.

— Большая проблема существует, когда люди, не вакцинируясь, попадают в больницы. Сегодня мы имеем с вами рекорд по людям, которые умерли от COVID-19. Это очень страшная ситуация. Я могу сказать то, что вам не понравится, но количество людей, которые будут погибать от болезни, может превысить за сутки 1000 человек, — заявил Алексей Данилов.

Данилов подчеркнул, что в основном умирают люди, которые не вакцинировались от коронавируса.

— Те люди, которые сегодня попадают на кладбища от COVID-19 – это люди, которые не прошли вакцинирования. Это 99,9% людей, которые не провакцинировались, — добавил секретарь СНБО.

По его словам, в Украине необходимо вакцинировать от коронавируса до 350-400 тысяч человек ежесуточно.

— Если наша страна не выйдет на 350-400 тысяч вакцинированных за сутки, то у нас будет очень и очень большая проблема, — предупредил Алексей Данилов.

Напомним, за минувшие сутки, 21 октября, в Украине зафиксировали 23 тысячи 785 новых случаев коронавируса и 614 смертей. Это наибольшее количество заражений и летальных случаев за все время пандемии в стране.

Украина продолжает удерживать лидирующие позиции в антирейтинге стран по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Страна оказалась второй в Европе по количеству суточных смертей.