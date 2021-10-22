За минувшие сутки, 21 октября, в Украине зафиксировали 23 тысячи 785 новых случаев коронавируса и 614 смертей. Это наибольшее количество заражений и летальных случаев за все время пандемии в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки Украине госпитализировали 5141 человека, летальных случаев — 614, выздоровели — 8530.

Больше всего новых случаев обнаружили в Днепропетровской (1641), Львовской (1647), Харьковской (1306), Одесской (1484), Херсонской (1248) бластях и Киеве (1323).

За все время в Украине заболели 2 725 385 человек, выздоровели — 2 361 365, летальных случаев — 63 003.

Ранее собщалось, что Украина продолжает удерживать лидирующие позиции в антирейтинге стран по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Страна оказалась второй в Европе по количеству суточных смертей.