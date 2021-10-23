Первый непилотируемый испытательный полет ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion к орбите Луны в рамках программы «Артемида» назначен на февраль 2022 года.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

— Что касается пускового окна (миссии «Артемида-1», — прим.), мы планируем окно длительностью около 15 дней в феврале. В случае запуска ракеты в первой половине этого периода, миссия будет считаться так называемой длительной миссией. Она продлится около шести недель, в течение которых корабль проведёт больше времени на ретроградной орбите, чтобы подготовиться к последующим снижению и приводнению, — сказал представитель NASA Майк Сарафин.

Он добавил, что в случае запуска ракеты во второй половине отведенного периода, миссия будет считаться короткой и продлится четыре недели.

— Мы точно знаем длительность каждого варианта миссии. Её формат зависит от дня запуска и целей, которые мы перед собой ставим, — отметил специалист.

Ракета-носитель SLS и космический корабль Orion уже успешно соединены в здании вертикальной сборки в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

По плану NASA, перед транспортировкой SLS и Orion на стартовую площадку будут проведены тесты составных частей и наземных систем для последнего, предполетного испытания в начале 2022 года.

В рамках испытания команда специалистов проверит работу системы заправки топливных баков ракетным топливом и проведет репетицию финального отсчета перед запуском ракеты. Если тесты пройдут успешно, NASA вернет ракету и корабль в здание вертикальной сборки для окончательных проверок, после которых будет определена точная дата запуска.

Напомним, украинский флаг доставят на Луну в рамках миссии украинско-британской компании Spacebit.