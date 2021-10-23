В Украине третий день подряд обновлен рекорд по вакцинации от коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 23 октября.

Так, за минувшие сутки было сделано 289 468 прививок против 269 666 днем ранее. Одну дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированы — 86 203 человека.

Всего одной дозой привито 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 915 377 человек. Всего проведено 15 676 299 прививок.

Напомним, за минувшие сутки в Украине обнаружено 23 229 случаев коронавируса, что немного ниже рекордного прироста днем ранее.