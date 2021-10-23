За минувшие сутки в Украине обнаружено 23 229 случаев коронавируса, что немного ниже рекордного прироста днем ранее.
Об этом сообщается на сайте Минздрава в субботу, 23 октября.
Также за минувшие сутки госпитализированы 5362 человека, летальных случаев — 483, выздоровели 8330 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 2 748 614 человек, выздоровели 2 369 695 человек, летальных случаев — 63 486, проведено ПЦР-тестов — 13 927 353.
Напомним, СНБО прогнозирует в Украине более 1000 COVID-смертей в сутки.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
За минувшие сутки в Украине обнаружено 23 229 случаев коронавируса, что немного ниже рекордного прироста днем ранее.
Об этом сообщается на сайте Минздрава в субботу, 23 октября.
Также за минувшие сутки госпитализированы 5362 человека, летальных случаев — 483, выздоровели 8330 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 2 748 614 человек, выздоровели 2 369 695 человек, летальных случаев — 63 486, проведено ПЦР-тестов — 13 927 353.
Напомним, СНБО прогнозирует в Украине более 1000 COVID-смертей в сутки.