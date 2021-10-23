По состоянию на 23 октября на Николаевщине всего привились 443 970 человек, в том числе 8003 человека за минувшие сутки.

Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Желающие прививались вакцинами:

CORONAVAC — 2032 (1 доза — 1471, 2 доза — 561);

COMIRNATY — 5017 (1 доза — 3512, 2 доза — 1505);

ASTRAZENECA — 954 (1 доза — 573, 2 доза — 381).

Вакцинировано мобильными бригадами — 1971:

CORONAVAC — 422;

COMIRNATY — 1450;

ASTRAZENECA — 99.

Привились в пунктах вакцинации — 3515:

CORONAVAC — 1407;

COMIRNATY — 1348;

ASTRAZENECA — 760.

В центрах вакцинации — 2517:

CORONAVAC — 203;

COMIRNATY — 2219;

ASTRAZENECA — 95.

Напомним, по состоянию на 23 октября в Николаевской области выявлено 483 новых подтвержденных случая коронавируса.