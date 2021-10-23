По состоянию на 23 октября на Николаевщине всего привились 443 970 человек, в том числе 8003 человека за минувшие сутки.
Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Желающие прививались вакцинами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 1971:
Привились в пунктах вакцинации — 3515:
В центрах вакцинации — 2517:
Напомним, по состоянию на 23 октября в Николаевской области выявлено 483 новых подтвержденных случая коронавируса.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
По состоянию на 23 октября на Николаевщине всего привились 443 970 человек, в том числе 8003 человека за минувшие сутки.
Об этом сообщается на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Желающие прививались вакцинами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 1971:
Привились в пунктах вакцинации — 3515:
В центрах вакцинации — 2517:
Напомним, по состоянию на 23 октября в Николаевской области выявлено 483 новых подтвержденных случая коронавируса.