По состоянию на 23 октября в Николаевской области выявлено 483 новых подтвержденных случая коронавируса.

Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех 80708 (+483) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 50407 (+238);

Первомайск — 4060 (+39);

Южноукраинск — 2356 (+31);

Вознесенск — 1990 (+2);

Очаков — 1452.

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 173 случая COVID-19.

Заболевание установлено у 2597 (+8) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 38 человек. Выздоровели больных COVID-19 в сутки — 227, всего — 73597. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2189, за сутки — 28.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Украине обнаружено 23 229 случаев коронавируса, что немного ниже рекордного прироста днем ранее.