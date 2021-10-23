По состоянию на 23 октября в Николаевской области выявлено 483 новых подтвержденных случая коронавируса.
Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Из всех 80708 (+483) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 173 случая COVID-19.
Заболевание установлено у 2597 (+8) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 38 человек. Выздоровели больных COVID-19 в сутки — 227, всего — 73597. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2189, за сутки — 28.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Украине обнаружено 23 229 случаев коронавируса, что немного ниже рекордного прироста днем ранее.
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Дві тисячі – менше за півтори. Надзвичайний стан – то звичайний стан. Життя – суцільний Трускавець!Станислав Мартиросов
По состоянию на 23 октября в Николаевской области выявлено 483 новых подтвержденных случая коронавируса.
Об этом пишут на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Из всех 80708 (+483) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрировано 173 случая COVID-19.
Заболевание установлено у 2597 (+8) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 38 человек. Выздоровели больных COVID-19 в сутки — 227, всего — 73597. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2189, за сутки — 28.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Украине обнаружено 23 229 случаев коронавируса, что немного ниже рекордного прироста днем ранее.