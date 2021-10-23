Жители Николаева не видят в языковом законе барьер для посещения культурных мероприятий в городе.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Анализ культурных политик и уровня удовлетворенности культурных потребностей николаевцев «Николаев: культурный контекст».

Опрос проведен Агентством развития Николаева в партнерстве с экспертами Центра инновационного развития территорий при поддержке Украинского культурного фонда.

— Языковой закон как фактор влияния на посещение культурных мероприятий почти не повлиял на николаевцев. Преимущество тех, кто поддерживает использование украинского языка в сфере культуры и искусств в 1,5 раза превышает тех, кто не поддерживает, — отметили эксперты.

По данным опроса 54,5% николаевцев не обратили внимание на повсеместное использование украинского языка в культурной сфере в то время, как 45,5% заметили украинизацию. Общий уровень поддержки применения украинского языка в публичном пространстве составляет 61%.

Причиной низкой культурной активности большинство горожан назвало нехватку свободного времени — 50% респондентов.

— Кроме того, что в фокус-группах преимущественно участвовали представители креативных индустрий, мы также приглашали рядовых граждан. И люди говорили, что просто нет времени. «Когда я должна посещать культурные мероприятия, если у меня рабочий день заканчивается в 7 только. У меня уже нет желания идти и посещать какое-то событие», — прокомментировала результаты исследования Динара Локтионова, эксперт ЦИРТ.

Для 18% жителей Николаева преградой становится место жительства. Наиболее актуальным этот вопрос является для жителей Корабельного района — количество тех, кто отметил дистанцию как препятствие для посещения мероприятий, достигло 56%.

Следующим барьером для посещения культурных событий стала эпидемия COVID-19, ее как фактор назвали 48% респондентов. Он стал весомым почти для каждого второго или третьего независимо от возраста и пола, однако среди людей в возрасте 50-59 лет — почти для 60% опрошенных.

Материальный фактор является весомой преградой для посещения культурных событий и заведений для 41% респондентов. В среднем он имеет значение для каждого второго в возрасте от 50 лет, каждого третьего от 18 до 29 и 40-49 лет и для каждого четвертого в возрасте от 30 до 39 лет.

Также среди барьеров посещаемости культурных мероприятий николаевцы назвали «не интересность» таких событий — 23% опрошенных. Наиболее прихотливой оказалась молодежь.

— Некоторые участники замечали непривлекательность культурных услуг учреждений для аудитории. Например, на некоторых музыкальных концертах есть интересные классические вещи, но сам продукт, который представлен, не продается массовой аудитории, — отмечает Динара Локтионова.

При этом 14% жителей города говорят, что посещают культурные мероприятия и не испытывают никаких препятствий для этого.

Опрос жителей города был проведен методом личных интервью ( «face-to-face») в период с 16 по 23 июля 2021 года. Всего было опрошено 400 человек по выборке, репрезентативной по показателям возраста, пола, района проживания. Погрешность выборки в пределах 5%.

Как сообщалось в сентябре, больше трети жителей Николаева считают, что русский язык должен стать вторым официальным языком в Украине.