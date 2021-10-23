Сотрудники Николаевского городского архива отредактировали фото, убрав надпись «Пусть живет в веках имя и дело великого В.И.Ленина» на крыше многоэтажки.

Об этом пишет Inshe.TV.

В группе архива в Facebook опубликовали фотографию микрорайона Намыв начала 80-х годов с подписью: «Ретро-Николаев».

Пользователь Олег Лубковский разместил оригинальный снимок.

— Вот настоящее фото. Из истории ничего нельзя выбрасывать. Немцев на фото в оккупацию ведь не ретушируете, — написал он.

Архивный отдел признал факт корректировки, но сослался на закон о декоммунизации. Пользователи напомнили, что в любом случае необходимо было указать информацию о том, что фотография отредактирована.

Напомним, в селе Тузлы Николаевской области местные жители проголосовали против переименования улицы Терешковой, мотивируя это тем, что улица названа в честь женщины-космонавтки, а не лица, голосовавшего за аннексию Крыма и бывшего в ЦК КПСС.