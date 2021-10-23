За сутки, 23 октября, в Николаеве от коронавируса умерло 18 больных, эпидемиологическая ситуация по городу продолжает ухудшаться.

Об этом сообщила начальница управления здравоохранения горсовета Ирина Шамрай.

Как известно, в Украине за сутки 483 умерших, по области — 28, в стационарах Николаева, которые развернуты как госпитальные базы для лечения COVID-19, потеряли 18 пациентов.

— Такую статистику имеем впервые за все три волны. Ситуация по городу ухудшается, — комментирует Ирина Шамрай.

В стационарах, которые подчинены городскому совету, всего развернуто 930 коек для лечения пациентов с коронавирусом. 21 октября развернули 60 коек для детей на базе детской городской больницы №2. В течение двух суток туда поступили 6 человек с подтвержденным диагнозом и 13 — с подозрением.

— Больница пока ожидает пакет для лечения таких пациентов, — сказала Ирина Шамрай.

В стационарах для взрослых состоянию на утро 23 октября находится 738 пациентов, из них на кислородной поддержке — 594.

Загруженность коек составляет 79%. Обеспеченность кислородом — 84%. В реанимационных отделениях лежат 43 пациента, из них 13 на искусственной вентиляции легких. За сутки поступило 125 новых пациентов, выписано — 92.

— Сейчас в больницы поступает вдвое больше николаевцев, чем мы можем выписать под амбулаторное наблюдение и надзор в семейных врачей, — добавила начальница управления здравоохранения.

По ее словам, тяжело переносят болезнь беременные женщины. По состоянию на утро 23 октября на лечении находится 31 пациентка: 26 беременных и 5 рожениц. Из них 4 — в реанимационном отделении.

Напомним, во вторника, 26 октября, на Николаевщине установят «красный» уровень эпидемиологической опасности.