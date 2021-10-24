В Эстонии ухудшилась ситуация с коронавирусом – из-за нехватки медиков больницы будут принимать только срочных пациентов.
Об этом сообщила исполняющая обязанности генерального директора Департамента здравоохранения и глава службы неотложной медицинской помощи Мари-Анн Харма, пишет Цензор.НЕТ.
По её словам, медики должны быть готовы к ситуации, когда количество людей, нуждающихся в помощи, превышает их возможности.
— Меры, которые не используются в обычных обстоятельствах, должны быть введены в здравоохранение. Это последнее средство перед ограничением неотложной помощи, – сказала Мари-Анн Харма.
Это значит, что пациенты, которые находятся в больницах на плановом лечении, должны будут освободить койки для больных коронавирусом. Лечение будет приостановлено для всех пациентов, которые не нуждаются в неотложной помощи.
Отмечается, что коек в больницах Эстонии пока достаточно и больницы могут принять 600 пациентов, однако проблема в нехватке медперсонала.
Напомним, что по состоянию на 24 октября в Николаевской области выявлено 366 новых подтвержденных случаев коронавируса.
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В Эстонии ухудшилась ситуация с коронавирусом – из-за нехватки медиков больницы будут принимать только срочных пациентов.
Об этом сообщила исполняющая обязанности генерального директора Департамента здравоохранения и глава службы неотложной медицинской помощи Мари-Анн Харма, пишет Цензор.НЕТ.
По её словам, медики должны быть готовы к ситуации, когда количество людей, нуждающихся в помощи, превышает их возможности.
— Меры, которые не используются в обычных обстоятельствах, должны быть введены в здравоохранение. Это последнее средство перед ограничением неотложной помощи, – сказала Мари-Анн Харма.
Это значит, что пациенты, которые находятся в больницах на плановом лечении, должны будут освободить койки для больных коронавирусом. Лечение будет приостановлено для всех пациентов, которые не нуждаются в неотложной помощи.
Отмечается, что коек в больницах Эстонии пока достаточно и больницы могут принять 600 пациентов, однако проблема в нехватке медперсонала.
Напомним, что по состоянию на 24 октября в Николаевской области выявлено 366 новых подтвержденных случаев коронавируса.