В Эстонии ухудшилась ситуация с коронавирусом – из-за нехватки медиков больницы будут принимать только срочных пациентов.

Об этом сообщила исполняющая обязанности генерального директора Департамента здравоохранения и глава службы неотложной медицинской помощи Мари-Анн Харма, пишет Цензор.НЕТ.

По её словам, медики должны быть готовы к ситуации, когда количество людей, нуждающихся в помощи, превышает их возможности.

— Меры, которые не используются в обычных обстоятельствах, должны быть введены в здравоохранение. Это последнее средство перед ограничением неотложной помощи, – сказала Мари-Анн Харма.

Это значит, что пациенты, которые находятся в больницах на плановом лечении, должны будут освободить койки для больных коронавирусом. Лечение будет приостановлено для всех пациентов, которые не нуждаются в неотложной помощи.

Отмечается, что коек в больницах Эстонии пока достаточно и больницы могут принять 600 пациентов, однако проблема в нехватке медперсонала.

Напомним, что по состоянию на 24 октября в Николаевской области выявлено 366 новых подтвержденных случаев коронавируса.